Galatasaray en çok izlenenler arasında!
06 Aralık 2018, Perşembe
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en çok izlenenler arasında!

Galatasaray en çok izlenenler arasında!

, en çok izlenen kulüpler arasına girdi.

sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Deportes Finanzas'ın her ay hazırladığı raporda, Kasım 2018 itibariyle Avrupa'da Youtube kanalları en çok izlenen ilk 25 kulüp listelendi. Bu 25 takım arasında Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Galatasaray'ın youtube kanalı, Kasım 2018 itibariyle 1.162.090 izlenme sayısı aldı.

BARCELONA BİRİNCİ SIRADA
Listede açık ara farkla ise 1. sırada yer aldı. Katalan ekibinin Youtube kanalı Kasım 2018 itibariyle 19.550.907 izlenme sayısı alarak rakiplerine fark attı.

EN ÇOK G.SARAY KONUŞULDU
Medya Takip Merkezi, Kasım ayı raporunu açıklarken Galatasaray geçtiğimiz ay en çok konuşulan kulüp oldu. Sarı-kırmızılı ekip 116 bin 339 habere konu oldu. , Kasım ayında 112 bin 761 haberin konusu olurken onu takip eden , 79 bin 212, ise 58 bin 929 haberde yer aldı. Ayrıca de kasımın en çok konuşulan teknik direktördü.
  1. 6.12.2018
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