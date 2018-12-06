Galatasaray en çok izlenenler arasında!
Galatasaray, en çok izlenen kulüpler arasına girdi.
BARCELONA BİRİNCİ SIRADA
Listede açık ara farkla ise Barcelona 1. sırada yer aldı. Katalan ekibinin Youtube kanalı Kasım 2018 itibariyle 19.550.907 izlenme sayısı alarak rakiplerine fark attı.
EN ÇOK G.SARAY KONUŞULDU
Medya Takip Merkezi, Kasım ayı raporunu açıklarken Galatasaray geçtiğimiz ay en çok konuşulan kulüp oldu. Sarı-kırmızılı ekip 116 bin 339 habere konu oldu. Fenerbahçe, Kasım ayında 112 bin 761 haberin konusu olurken onu takip eden Beşiktaş, 79 bin 212, Trabzonspor ise 58 bin 929 haberde yer aldı. Ayrıca Fatih Terim de kasımın en çok konuşulan teknik direktördü.
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
Galatasaray en çok izlenenler arasında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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