En çok kırmızı kart Galatasaray'a
Süper Lig’de ilk 4 takımla birlikte toplamda 18 kulüp arasında Galatasaray, 157 faulle en az faul yapan takım konumunda...
Sarı-kırmızılı ekip buna karşın en fazla kart gören takımlardan biri... Galatasaray, ilk 4 takım arasında Beşiktaş'la birlikte 3 kırmızı ile en fazla kırmızı kart gören takım durumunda...
SARIYA DA YAKALANDI
Sarı-kırmızılılar ayrıca Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra en çok sarı kart gören takım oldu. Futbol Arena'nın araştırmasına göre Başakşehir 32 sarı, Galatasaray ise 29 sarı kart gördü.
- 6.12.2018
-
Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
-
Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
-
Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
En çok kırmızı kart Galatasaray'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.