En çok kırmızı kart Galatasaray'a
06 Aralık 2018, Perşembe
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En çok kırmızı kart 'a

En çok kırmızı kart Galatasaray'a

’de ilk 4 takımla birlikte toplamda 18 kulüp arasında , 157 faulle en az faul yapan takım konumunda...

Sarı-kırmızılı ekip buna karşın en fazla kart gören takımlardan biri... , ilk 4 takım arasında 'la birlikte 3 kırmızı ile en fazla kırmızı kart gören takım durumunda...

SARIYA DA YAKALANDI
Sarı-kırmızılılar ayrıca Beşiktaş ve 'den sonra en çok sarı kart gören takım oldu. Futbol Arena'nın araştırmasına göre Başakşehir 32 sarı, Galatasaray ise 29 sarı kart gördü.

  1. 6.12.2018
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