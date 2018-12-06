Sarı-kırmızılı ekip buna karşın en fazla kart gören takımlardan biri... Galatasaray, ilk 4 takım arasında Beşiktaş'la birlikte 3 kırmızı ile en fazla kırmızı kart gören takım durumunda...



SARIYA DA YAKALANDI

Sarı-kırmızılılar ayrıca Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra en çok sarı kart gören takım oldu. Futbol Arena'nın araştırmasına göre Başakşehir 32 sarı, Galatasaray ise 29 sarı kart gördü.