Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı

Galatasaray, Beşiktaş'a yenilmekten kurtulamadı. Son 9 resmi maçta G.Saray sadece Kayseri'yi yenebildi. G.Saray nereye koşuyor?

Galatasaray, Beşiktaş'a yenilirken 30. dakikadan sonra etkili oynadı. Rakibine önde baskı yaparak pozisyonlar üretmeye çalıştı. Ancak golcünün eksikliği derbide ön plana çıktı. Eren Derdiyok, Onyekuru, Feghouli ve sonradan oyuna giren Ömer Bayram gol olabilecek vuruş becerilerini gösteremedi. Galatasaray'ın kilit oyuncuları ya sakat ya da cezalı. Eğer Emre Akbaba sakatlanmasaydı iddia ediyorum Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eder, ligde de liderlik koltuğunda otururdu. Devre arasına kadar puan farkı açılmazsa, cezalar bitecek, yeni oyuncular gelecek. Ayrıca Fatih Terim'in 10 maç ceza alması takımı olumsuz etkiledi. Çünkü Terim kulübedeyken sadece bir teknik direktör olarak görev yapmıyor, bir lider gibi takıma hükmediyor. Bağırıp, çağırmasa bile vücut diliyle oyuncularına çok şey anlatıyor. Yüksek cezalar, Terim'in eksikliği ve sakatlıklar Galatasaray'ın takım olma ritmini bozdu. *

Albayrak'ın barışmalıyız açıklaması tepki çekti. Masum bir açıklama mı?

Bir yöneticinin söylemleri ile eylemleri arasında git-geller olmamalıdır. Albayrak'ın "Galatasaray'ı kimse yok sayamaz. Ben camiaları germek istemiyorum. Ne olur gelin bu kulüpler barışsınlar. 17 kulübün Galatasaray'a karşı cephe alması büyük bir hatadır" sözü yapıcı bir yorumdur. Taraftar baskısıyla çark etmek doğru olmaz. Albayrak'ın bu doğru sözlerini bir tweet atarak "Ben barıştan söz etmedim" demesi yakışık almadı. *

Taraftar, yönetimin haklarını yeterince savunamadığını düşünüyor. Hak veriyor musunuz?

Yönetimin tecrübesi, bilgi ve birikimi kriz anlarında Galatasaray'ı yönetmeye maalesef yetmiyor. Bu zamana kadar hiçbir Galatasaray başkanının 150 gün ceza aldığını görmedim, duymadım. Galatasaray başkanları nokta atış biçimi konuşur ve etkili olur. Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz konuştukça arap saçı gibi bir ortam yarattı ve tarihe şimdilik en büyük ceza alan başkan olarak geçti. *

Başarısız sonuçlar devam ederse bir erken seçim ihtimali görüyor musunuz?

Galatasaray camiasında ciddi bir seçim çalışması yapıldığını biliyorum. Bu ortamı maalesef mevcut yönetim yaratıyor. Hatta yönetimin içinde bile fikir ayrılıkları var. 3-4 kişi ile Galatasaray yönetilemez. Mustafa Cengiz artık konuşmamalı, Galatasaray'ın deneyimli başkanlarıyla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmalı. Eğer "Ben bilirim" diye hareket edersen daha çok hata yaparsın, krizleri çözemediğin gibi, krizlere neden olursun. Başkan Cengiz'in seçim öncesi yaptığı konuşmalar gibi camiayı kucaklayacak, kenetlenmeyi sağlayacak söylemlere geri dönmesi gerekir.



KOKARTA İHANETTİR



VAR kararları hep Galatasaray aleyhine çıkıyor. Operasyon sözüne katılıyor musunuz?

VAR, Galatasaray'ın aleyhine doğru çalışıyor.

Lehine verilmesi gereken kararlarda hafıza kaybı yaşıyor. İki FIFA hakemi Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın Konyaspor maçında penaltıyı 2 dakika 58 saniye görüşüp, iptal etmemeleri taktıkları kokarta ihanettir. Olaya buradan bakarsak Galatasaray yönetiminin "Bize operasyon yapılıyor" sözüne katılırım.

Ayrıca VAR'a bakarak verilen cezalarda Donk'a biçilen 6 maçlık cezayı onaylamak mümkün değil.

Donk, Galatasaray'ın joker oyuncusu. Antalya'da gol attı.

Defansta gol kurtardı. Orta alanda da birçok eksikliği giderdi.

Yani VAR'dan Donk ile ilgili çıkan karar bence bilinçli ve kasıtlıdır.



PİRİ GERİ DÖNMELİ



Her hafta sakat veya cezalı çıkmasının sebebi nedir?

Fatih Terim'in takımları geçmişte sadece iyi oyunla değil, güçlü fizik yapısıyla da ön plana çıkardı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin en az koşan takımı olurken, Süper Lig'de de koşu kalitesi olarak küme düşme hattında bulunuyor.



Terim bence devre arası ABD'li Scott Piri'yi Florya'ya getirmeli. Böyle bir hamle Galatasaray'ın fiziksel performansını toparlar, sakatlıkları da bitirir.



DEVRE ARASI GOLCÜ ŞART



Eren Derdiyok tek forvet ama formsuz ve mutsuz. Terim ona mecbur mu?

atih Terim mazeretlerle yaşamaz ve her zaman "Galatasaray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir" diye konuşur. Eren Derdiyok bence sözleşmesi uzatılmadığı için kendisini hazır tutmuyor.

Terim artık Eren'e mahkum olmamalı.

Muğdat'ı santrfor oynatabilir.

4-6-0 modelinde Onyekuru'yu forvet arkasına yapacağı koşular için golcü olarak tercih edebilir.

Rodrigues kupa maçıyla bugün geri dönüyor. Bu dönüş Galatasaray'a hücum zenginliği katacaktır.

Ama devre arası mutlaka bir golcü Florya'ya gelmeli.