Penaltızede Galatasaray!

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası hakem isyanı sürerken, dikkat çeken bir başka nokta penaltı konusu. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 14 karşılaşmanın 7'sinde aleyhine penaltı çalındı. Cimbom bu kategoride lider! Aslan'ı aleyhine 5 penaltı verilen Çaykur Rizespor izliyor. Cimbom kalesine penaltı atılan 7 mücadelenin sadece 1'ini kazanabilirken, 3'ünde mağlup oldu, 3'ünde ise berabere kaldı ve toplamda 15 puan kaybetti. Aynı dönemde şampiyonluk yarışındaki rakiplerden Beşiktaş (2), Fenerbahçe (2) ve Medipol Başakşehir (1) aleyhine verilen penaltıların toplamı ise 5 oldu.

Yani üç takımın aleyhine çalınan penaltı, tek başına Galatasaray aleyhine verilen 7 penaltının gerisinde kaldı. Dört kulübün lehine çalınan penaltılarda ise Aslan son sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip sadece bu sezon 1 kez penaltı kazanabilirken; Beşiktaş 4, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ise 2'şer penaltı kullandı.

TAFFAREL: ONYEKURU'NUN POZİYONU PENALTI

Taffarel, derbide Onyekuru'nun pozisyonunun penaltı olduğunu savundu: Çakır'ın bu maçta eleştirdiğimiz kararları var, özellikle Onyekuru'nun pozisyonu penaltı olabilirdi. Kendisi Türkiye'nin en iyi hakemi. Fakat bu maçta eleştirdiğimiz kararları var.



TAKDİRİNİ G.SARAY ALEYHİNE KULLANDI

Eski G.Saraylı futbolcular da Çakır'ı eleştirdi. Saffet Akyüz: Tartışmalı iki penaltı pozisyonunda da hakem inisiyatifini G.Saray aleyhine kullandı. Ömer Erdoğan: Onyekuru topa eliyle müdahale ederken aşağıdan Necip'in darbesiyle karşılaşıyor. Penaltı kararı değişmeseydi kimse itiraz etmezdi.



GOLDE GEÇ KALIYOR

Galatasaray, ilk 13 haftalık periyotta ilk golü en geç bulan takımlar arasında 3. basamakta yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 50.1 dakika ortalamayla Fenerbahçe (52.6) ve Akhisar'ın (50.5) arkasından geliyor.

ÇAKIR İLE GÜLEMİYOR

Cüneyt Çakır, G.Saray'a yaramıyor. Aslan, Çakır'ın yönettiği son 13 maçta 4 galibiyet alabildi. Bu maçların 8'inde sarı-kırmızılar gol dahi atamadı. Aslan, Çakır ile çıktığı 24 deplasman maçında ise 9 kez 3 puana uzandı.