Galatasaray'ın rakibini sarsan trajik ölüm!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova gelen bir ölüm haberiyle sarsıldı.
Rusya'dan trajik bir ölüm haberi geldi...
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 18 yaşındaki Alexey Lomakin'in donarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı!
Edinilen bilgiye göre, kulüp binasına giden Lomakin'in annesi genç futbolcunun eve dönmemesi ve kendisine ulaşamaması sonrası polise haber verdi.
Kulüpte sağlık testlerinden geçen 18 yaşındaki futbolcunun geceyi orada geçirdiği, Lomakin'in o gece bir arkadaşıyla bir şeyler içmek için dışarıya çıktığı öğrenildi.
Telefonu ve çantasını bir taksinin arka koltuğunda unutan Alexey Lomakin'in soğuktan donarak hayatını kaybettiği belirtildi.
Rus polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken Rus haber sitesi dni24, Lomakin'in o gün görüştüğü kişilerin de soruşturmaya dahil edildiğini yazdı.
Öte yandan, Lokomotiv'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada U21 takımında forma giyen oyuncunun ölümünden ötürü büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
- 3.12.2018 20:40
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
Galatasaray'ın rakibini sarsan trajik ölüm! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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