Rusya'dan trajik bir ölüm haberi geldi...

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 18 yaşındaki Alexey Lomakin'in donarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, kulüp binasına giden Lomakin'in annesi genç futbolcunun eve dönmemesi ve kendisine ulaşamaması sonrası polise haber verdi.

Kulüpte sağlık testlerinden geçen 18 yaşındaki futbolcunun geceyi orada geçirdiği, Lomakin'in o gece bir arkadaşıyla bir şeyler içmek için dışarıya çıktığı öğrenildi.

Telefonu ve çantasını bir taksinin arka koltuğunda unutan Alexey Lomakin'in soğuktan donarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Rus polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken Rus haber sitesi dni24, Lomakin'in o gün görüştüğü kişilerin de soruşturmaya dahil edildiğini yazdı.



Öte yandan, Lokomotiv'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada U21 takımında forma giyen oyuncunun ölümünden ötürü büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.