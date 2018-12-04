Galatasaray'da Gomis'in boşluğu dolmuyor
04 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da 'in boşluğu dolmuyor

<a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'in boşluğu dolmuyor

Gol atmakta büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, geçtiğimiz yılın gol kralı Bafetimbi Bomis’in boşluğunu bir türlü dolduramadı.

'i 6 milyon euro (Bugünün kuruyla 35 milyon TL) karşılığında 'e satan Cimbom bu sezon oynadığı 19 maçın 8'inde gol atmayı başaramadı ve 7'sini kaybetti, 1'inde berabere kaldı.

GOMİS HIZ KESMEDİ

'da Eren bu sezon sadece 4 gol atabilirken geçen sezon aynı sürede 13 gol atıp, 3 de gol pası vermişti. Ayrıca Fransız yıldız, 'de bu sezon attğı 7 golle panter sevinci yapmaya da devam ediyor.
  1. 4.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'da 'in boşluğu dolmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN