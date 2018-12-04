Galatasaray'da Gomis'in boşluğu dolmuyor
Gol atmakta büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, geçtiğimiz yılın gol kralı Bafetimbi Bomis’in boşluğunu bir türlü dolduramadı.
GOMİS HIZ KESMEDİ
Galatasaray'da Eren bu sezon sadece 4 gol atabilirken Gomis geçen sezon aynı sürede 13 gol atıp, 3 de gol pası vermişti. Ayrıca Fransız yıldız, Al Hilal'de bu sezon attğı 7 golle panter sevinci yapmaya da devam ediyor.
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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