Galatasaray'da dertler derya!
Galatasaray'da kötü gidişat durdurulamıyor. Çarşamba akşamı Lokomotiv Moskova’ya 2-0 mağlup olarak Devler Ligi’ne veda etse de bu sezon ne olursa olsun takıma desteğini kesmeye niyeti olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Cumartesi günü Türk Telekom’daki antrenmana koştu.
22 MAÇTA 3 GALİBİYET
Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 9 resmi maçta 1 kez galip gelebildi. 4 beraberlik, 4 yenilgi alan Galatasaray derbilerdeki kötü sonuçlarına da yenisini ekledi. Bu sezon Trabzon'a 4-0 yenildikten sonra, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, son olarak bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'a kaybetti. Başakşehir maçları da göz önüne alındığında sarı-kırmızılılar, son 22 büyük maçtan sadece 3 galibiyet elde edebildi. Ayrıca bu sezon aldığı 4 mağlubiyeti de deplasmanda yaşadı.
29 NİSAN'DA KALDI
Galatasaray son derbi galibiyetini geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş karşısında aldı. 29 Nisan 2018 tarihinde sahadan 2-0 zaferle ayrılan Galatasaray, o ay Başakşehir ve Trabzonspor'u da mağlup etmişti. Sarıkırmızılılar o dönemden sonra büyük maç zaferlerini unuttu.
Derbiye 7 oyuncusundan yoksun çıkan Galatasaray, Beşiktaş karşısında da iki oyuncusunu kaybetti. 4. sarı kartına gören Fernando cezalı duruma düşerken Feghouli de maçı sekerek tamamladı. Dün tedavisine başlanan Cezayirli oyuncunun, kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.
Deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçının 11'inden mağlup ayrılan Galatasaray (8G/1B); son 6 dış saha maçından 4'ünü gol atamadan kaybetti.
KUPA SINAVI BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı ekip bugün 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak saat 14.00'te Ankara'ya hareket edecek
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren Derdiyok şimdiden gidiş biletini cebine koydu. Beşiktaş maçında 90 dakika sahada kalan Eren Derdiyok anlamsız bir penaltıya sebebiyet vermekle kalmadı sadece 2 şut denemesi yapıp hiç kaleyi bulamadı. 10 hatalı pas verip yüzde 56.5 başarı oranıyla pas yapabildi.
Savaş Çorlu
- 4.12.2018
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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