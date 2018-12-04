Galatasaray'da dertler derya!
04 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da dertler derya!

Galatasaray'da dertler derya!

'da kötü gidişat durdurulamıyor. Çarşamba akşamı ’ya 2-0 mağlup olarak Devler Ligi’ne veda etse de bu sezon ne olursa olsun takıma desteğini kesmeye niyeti olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Cumartesi günü ’daki antrenmana koştu.

40 bin 541 kişinin izlediği çalışma dünya rekorları arasındaki yerini alırken taraftarların yarattığı sinerji takımı harekete geçirmeye yetmedi. Cimbom, Beşiktaş'a da yenilmekten kurtulamadı.

22 MAÇTA 3 GALİBİYET
Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 9 resmi maçta 1 kez galip gelebildi. 4 beraberlik, 4 yenilgi alan derbilerdeki kötü sonuçlarına da yenisini ekledi. Bu sezon Trabzon'a 4-0 yenildikten sonra, ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, son olarak bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'a kaybetti. maçları da göz önüne alındığında sarı-kırmızılılar, son 22 büyük maçtan sadece 3 galibiyet elde edebildi. Ayrıca bu sezon aldığı 4 mağlubiyeti de deplasmanda yaşadı.

29 NİSAN'DA KALDI
Galatasaray son derbi galibiyetini geçen sezon Stadı'nda Beşiktaş karşısında aldı. 29 Nisan 2018 tarihinde sahadan 2-0 zaferle ayrılan Galatasaray, o ay Başakşehir ve 'u da mağlup etmişti. Sarıkırmızılılar o dönemden sonra büyük maç zaferlerini unuttu.
İKİ FİRE DAHA VERDİ
Derbiye 7 oyuncusundan yoksun çıkan Galatasaray, Beşiktaş karşısında da iki oyuncusunu kaybetti. 4. sarı kartına gören cezalı duruma düşerken Feghouli de maçı sekerek tamamladı. Dün tedavisine başlanan Cezayirli oyuncunun, kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

Deplasmanda oynadığı son 20 maçının 11'inden mağlup ayrılan Galatasaray (8G/1B); son 6 dış saha maçından 4'ünü gol atamadan kaybetti.

KUPA SINAVI BAŞLIYOR
5. Tur ilk karşılaşmasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı ekip bugün 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak saat 14.00'te Ankara'ya hareket edecek
2 ŞUT ÇEKTİ İSABET YOK
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan şimdiden gidiş biletini cebine koydu. Beşiktaş maçında 90 dakika sahada kalan Eren Derdiyok anlamsız bir penaltıya sebebiyet vermekle kalmadı sadece 2 şut denemesi yapıp hiç kaleyi bulamadı. 10 hatalı pas verip yüzde 56.5 başarı oranıyla pas yapabildi.

Savaş Çorlu
  1. 4.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da dertler derya! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN