128 milyon TL buhar oldu!
Bunların yanı sıra Süper Lig’de aldığı 4 mağlubiyetle 10.4 milyon TL, aldığı 3 beraberlikle 3.9 milyon TL alacağı primlerden zarar etti.
GRUP PRİMİ ÇÖPE GİTTİ
Şampıyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım 4'ünde gol atmayı başaramadı. Bu 4 maçın üçünde mağlubiyet, birinde beraberlik alan Cimbom, tam 11.3 milyon euro'luk galibiyet priminden oldu. Galatasaray üst tura çıkma şansını da yitirirken burada da 9.5 milyon euro kaybetti.
BİLGİ:
Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetlere 2.7 milyon euro, beraberliklere ise 900 bin euro verilmektedir. Alınan beraberlikte 2.7 milyon euro'luk galibiyet primi kaçırıldığı için 1.8 milyon euro yazılmıştır. Süper Lig'de ise galibiyete 2.6 milyon TL, beraberliğe ise 1.3 milyon TL ödeniyor.
- 4.12.2018
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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