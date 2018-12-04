128 milyon TL buhar oldu!
04 Aralık 2018, Salı
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128 milyon TL buhar oldu!

128 milyon TL buhar oldu!

Bunların yanı sıra ’de aldığı 4 mağlubiyetle 10.4 milyon TL, aldığı 3 beraberlikle 3.9 milyon TL alacağı primlerden zarar etti.

Sarı-kırmızılı takım Bafetimbi Gomis'in takımdan gitmesiyle kasasına 35 milyon TL koydu. Ancak gol yollarında yaşadığı sıkıntı ile oynadığı 19 maçta tam 127.8 milyon TL zarar etti.

GRUP PRİMİ ÇÖPE GİTTİ

Şampıyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım 4'ünde gol atmayı başaramadı. Bu 4 maçın üçünde mağlubiyet, birinde beraberlik alan Cimbom, tam 11.3 milyon euro'luk galibiyet priminden oldu. üst tura çıkma şansını da yitirirken burada da 9.5 milyon euro kaybetti.

BİLGİ:

Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetlere 2.7 milyon euro, beraberliklere ise 900 bin euro verilmektedir. Alınan beraberlikte 2.7 milyon euro'luk galibiyet primi kaçırıldığı için 1.8 milyon euro yazılmıştır. 'de ise galibiyete 2.6 milyon TL, beraberliğe ise 1.3 milyon TL ödeniyor.
  1. 4.12.2018
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