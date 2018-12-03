İtalya’da gündem Ozan Kabak
03 Aralık 2018, Pazartesi
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İtalya’da gündem

İtalya’da gündem Ozan Kabak

İtalyan devi İnter, transfere şimdiden başladı.

İtalyan basınının iddiasına göre; stoper için düşünülen ilk isim G.Saray'ın genç yeteneği . Mavisiyahlıların 20 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı ancak tek sorunun Ozan'ın Avrupa Birliği vatandaşı sayılmaması nedeniyle kontenjana takılması olduğu belirtildi.

  1. 3.12.2018
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