İtalya’da gündem Ozan Kabak

İtalyan basınının iddiasına göre; stoper için düşünülen ilk isim G.Saray'ın genç yeteneği Ozan Kabak. Mavisiyahlıların 20 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı ancak tek sorunun Ozan'ın Avrupa Birliği vatandaşı sayılmaması nedeniyle kontenjana takılması olduğu belirtildi.