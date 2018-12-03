Galatasaray'dan derbi sonrası ilginç tavır
03 Aralık 2018, Pazartesi
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'dan derbi sonrası ilginç tavır

Galatasaray'dan derbi sonrası ilginç tavır

Yardımcı Antrenörü , basın toplantısına katılmadı. Galatasaraylı oyuncular ise maç önü ve maç sonunda yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 yenilen 'da yardımcı antrenör , basın toplantısına katılmadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle karşılaşmada takımın başında bulunan Davala, maç sonunda düzenlenen basın toplantısına katılım göstermedi ve takım otobüsüyle stattan ayrıldı.

Ümit Davala ve sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ve sonrasında yayıncı kuruluşa da açıklama yapmadı.

  1. 3.12.2018 00:05
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