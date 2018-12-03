Galatasaray'dan derbi sonrası ilginç tavır
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, basın toplantısına katılmadı. Galatasaraylı oyuncular ise maç önü ve maç sonunda yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray'da yardımcı antrenör Ümit Davala, basın toplantısına katılmadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle karşılaşmada takımın başında bulunan Davala, maç sonunda düzenlenen basın toplantısına katılım göstermedi ve takım otobüsüyle stattan ayrıldı.
Ümit Davala ve sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ve sonrasında yayıncı kuruluşa da açıklama yapmadı.
- 3.12.2018 00:05
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
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Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
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Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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