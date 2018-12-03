Galatasaray için bir santrfor iddiası da İspanya'dan geldi. Ara transferde olmazsa olmazı golcü transferi olan Cimbom'la ilgili, İspanyol basını Levante'nin golcüsü Roger Marti için sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi açıkladı. Aslan'ın 2017 yılında 27 yaşındaki golcü için 6 milyon Euro önerdiği öne sürüldü. Ancak Levante yönetiminin bu teklifi reddettiği belirtildi. İspanyollar, sarı- kırmızılı kulübün, yeniden kontratı 2023'te bitecek tecrübeli yıldız için girişimlerde bulunduğunu iddia etti. Levante, 2016-17'de 2. Lig'de şampiyon olmuş, Marti o sezon 37 maçta 22 gol atmıştı.