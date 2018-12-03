Galatasaray'da Marti iddiası!
İspanyollar, Galatasaray'ın geçen sezon alamadığı Levanteli yıldızdan vazgeçmediğini öne sürdü.
Galatasaray için bir santrfor iddiası da İspanya'dan geldi. Ara transferde olmazsa olmazı golcü transferi olan Cimbom'la ilgili, İspanyol basını Levante'nin golcüsü Roger Marti için sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi açıkladı. Aslan'ın 2017 yılında 27 yaşındaki golcü için 6 milyon Euro önerdiği öne sürüldü. Ancak Levante yönetiminin bu teklifi reddettiği belirtildi. İspanyollar, sarı- kırmızılı kulübün, yeniden kontratı 2023'te bitecek tecrübeli yıldız için girişimlerde bulunduğunu iddia etti. Levante, 2016-17'de 2. Lig'de şampiyon olmuş, Marti o sezon 37 maçta 22 gol atmıştı.
- 3.12.2018
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
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Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
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Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
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Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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