Galatasaray'da Marti iddiası!
03 Aralık 2018, Pazartesi
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'da Marti iddiası!

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Marti iddiası!

İspanyollar, 'ın geçen sezon alamadığı Levanteli yıldızdan vazgeçmediğini öne sürdü.

için bir santrfor iddiası da 'dan geldi. Ara transferde olmazsa olmazı golcü transferi olan Cimbom'la ilgili, İspanyol basını Levante'nin golcüsü Roger Marti için sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi açıkladı. Aslan'ın 2017 yılında 27 yaşındaki golcü için 6 milyon Euro önerdiği öne sürüldü. Ancak Levante yönetiminin bu teklifi reddettiği belirtildi. İspanyollar, sarı- kırmızılı kulübün, yeniden kontratı 2023'te bitecek tecrübeli yıldız için girişimlerde bulunduğunu iddia etti. Levante, 2016-17'de 2. Lig'de şampiyon olmuş, Marti o sezon 37 maçta 22 gol atmıştı.

  1. 3.12.2018
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