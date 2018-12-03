Galatasaray Lisesi'nde pilav günü
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Lisesi'nde pilav günü

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Lisesi'nde pilav günü

Lisesi mezunları “pilav gününde” buluştu.

537 yıllık bir eğitim geleneğine sahip G.Saray Lisesi'nin Müdürü Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu, okulun tarihinde olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası boyuttaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini söyledi.

'ZOR GÜNLER GEÇİRDİK'

Eğitim Vakfı Başkanı lisenin bugünlere kolay gelmediğini, 1974'te birçok okulun karşılaştığı sonuç gibi G.Saray Lisesi'nin de bakımsızlıktan kapanma tehlikesi geçirdiğini belirtti. Konuşmaların ardından "75. ve 50. Yıl Berat ve Madalya Töreni" gerçekleştirildi.
  1. 3.12.2018
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