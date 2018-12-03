Galatasaray Lisesi'nde pilav günü
Galatasaray Lisesi mezunları “pilav gününde” buluştu.
'ZOR GÜNLER GEÇİRDİK'
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç lisenin bugünlere kolay gelmediğini, 1974'te birçok okulun karşılaştığı sonuç gibi G.Saray Lisesi'nin de bakımsızlıktan kapanma tehlikesi geçirdiğini belirtti. Konuşmaların ardından "75. ve 50. Yıl Berat ve Madalya Töreni" gerçekleştirildi.
- 3.12.2018
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
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Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
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Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
Galatasaray Lisesi'nde pilav günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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