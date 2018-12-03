Fernando haftaya yok – Fotomaç – 03 Aralık 2018
03 Aralık 2018, Pazartesi
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haftaya yok

<a href="/index/fernando?id=531b200d-b0a8-44bf-93e7-c4185448ee3c" class="" rel="tag">Fernando</a> haftaya yok
Galatasaray her hafta oyuncu kaybetmeye devam ediyor. Birçok sakat ve cezalısı olan Cimbom'a bir darbe de 'dan geldi. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı oyuncuların penaltı beklediği pozisyonda topu eline alarak beyaz noktaya götürmeye çalıştı. Bu sırada Beşiktaşlı oyuncular da ona engel oldu. ve Medel bu pozisyonda sarı kart gördü. Sınırdaki Fernando cezalı duruma düştü. Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek. Aslan orta sahadan bir isim daha yitirdi.
  1. 3.12.2018
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