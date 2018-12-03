Feghouli zorlandı – Fotomaç – 03 Aralık 2018
03 Aralık 2018, Pazartesi
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zorlandı

<a href="/index/feghouli?id=41186563-150a-4d4a-8f24-ca467b1fb7bd" class="" rel="tag">Feghouli</a> zorlandı
Aslan, 3 oyuncu değişikliğini tamamladıktan sonra Sofiane sakatlandı. Cezayirli oyuncu önce değişiklik istedi. Ancak Cimbom'un hakkı kalmadığı için maçı sakat sakat bitirdi. Son anlarda hiç etkili olamadı.
  1. 3.12.2018
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