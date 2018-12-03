Fatih Terim TV'den takip etti
03 Aralık 2018, Pazartesi
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TV'den takip etti

Fatih Terim TV'den takip etti

'da cezası süren 'in maçı locadan izlemesi bekleniyordu. Terim stada gitti ancak derbiyi televizyondan takip etti.

'da aldığı 10 maçlık cezası süren teknik direktör ile yardımcısı Hasan Şaş dünkü Beşiktaş derbisi için Vodafone Park Stadı'na geldi. İkilinin maçı locadan takip etmesi bekleniyordu. Ancak deneyimli çalıştırıcı derbiyi Beşiktaş Genel Koordinatörü Ahmet Ateş'in odasında televizyondan takip etti. Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleden sonra ceza alan Terim'e ofiste Beşiktaş Genel Koordinatörü Ahmet Ateş eşlik etti. Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın siyah-beyazlı taraftarlarla temas halinde olması engellendi. Önceki haftalarda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın kulübesinde Beşiktaş karşılaşmasında da teknik sorumlu yer aldı.
  1. 3.12.2018
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