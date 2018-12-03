Bitirdin bizi Eren!
Galatasaray’da yaptırdığı penaltıyla yenilgiyi hazırlayan Derdiyok boy hedefi oldu. Formsuz isme sosyal medyada tepki yağdı.
- 3.12.2018
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
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Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
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Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
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cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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