Bitirdin bizi Eren!
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Bitirdin bizi Eren!

Bitirdin bizi Eren!

’da yaptırdığı penaltıyla yenilgiyi hazırlayan Derdiyok boy hedefi oldu. Formsuz isme sosyal medyada tepki yağdı.

'ın formsuz ismi , derbide de varlık gösteremezken sebep olduğu penaltı ile taraftarı çıldırttı. Ljajic'in kullandığı serbest atışta topa koluyla müdahale ederek mağlubiyetin mimarı olan oyuncuya sosyal medyada tepki yağdı. İşte bazı mesajlar: "Eren'i hak edecek ne yaptık biz", "Faydası yok zararı VAR" "Cidden bitirici özelliği çok iyi bir forvet, ömrümü ", "Eren'e değil onu oynatanlara yazıklar olsun", "113 yıllık Galatasaray tarihinin en büyük düşmanı Eren Derdiyok'tur".
  1. 3.12.2018
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