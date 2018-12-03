Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ceza şoku!
05 Mart 2019, Salı
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- derbisinde ceza şoku!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ceza şoku!

- derbisinde gören , önümüzdeki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'in 14.haftasında oynanan - maçında yaşanan gerginlik sonrasında gören Galatasaraylı Reges, önümüzdeki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

  1. 02.12.2018
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