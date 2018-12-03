Aslan 'sessiz' kaldı – Fotomaç – 03 Aralık 2018
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Aslan 'sessiz' kaldı

Aslan 'sessiz' kaldı
'ın kurumsal protestosu derbisinde de sürdü. TFF'nin, 'e verdiği cezaları protesto etmek için yardımcıları ve Levent Şahin, karşılaşma öncesinde beIN SPORTS'a röportaj vermedi. Futbolcular da suskun kaldı.
  1. 3.12.2018
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