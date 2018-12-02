Zirve yarışında Beşiktaş da 'VAR'!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbiyi Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'ın golünü 18.dakikada penaltıdan Adem Ljajic kaydetti. Maçın tek golünün atıldığı penaltıyı 'VAR' kararı ile veren Cüneyt Çakır, ikinci yarıda Galatasaray lehine çaldığı penaltıyı da 'VAR' kararı ile iptal etti.

Galatasaray bu mağlubiyet ile 24 puanda kalırken Beşiktaş, puanını 24'e yükseltti. Derbi sonrası Beşiktaş, Süper Lig'de 3.sıraya yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbi karşılaşması öncesinde kadroda sürpriz değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam stoperde Vida'nın yanında Necip'e şans verirken, sakatlığını atlatan Medel'i ilk 11'de sahaya sürdü. Güneş, savunma hattını Adriano, Necip Uysal, Vida ve Caner Erkin'den oluştururken, savunmanın hemen önünde son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Dorukhan Toköz ve sakatlığını atlayan Medel'e şans verdi. Şenol Güneş'in hücum hattındaki tercihleri Quaresma, Ljajic ve Mustafa Pektemek olurken, tecrübeli hocanın gol yollarında tercihi ise Güven Yalçın oldu.

Beşiktaş'ın mücadeledeki 11'i şöyle: Karius, Adriano, Necip, Vida, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven.



ATIBA KULÜBEDE, NECİP STOPERDE



Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi diğer bir sürpriz ise Atiba Hutchinson oldu. Kanadalı futbolcu lig maçlarında süre bulurken, Avrupa Ligi'nde listede olmadığı için forma şansı bulamıyordu. Atiba'nın Galatasaray maçında forma giymesi bekleniyordu. Şenol Güneş, Galatasaray karşısında Atiba'yı yedek soyundururken, yerine geçen hafta MKE Ankaragücü karşılaşmasının ısınma hareketlerini gerçekleştirirken sakatlanan ancak sakatlığını atlatan Medel'e forma şansı tanıdı. Galatasaray karşısında forma şansı bulan diğer bir isim ise Necip Uysal oldu. Hafta ortasında Sarpsborg deplasmanında gösterdiği performansla alkış alan tecrübeli futbolcu, Pepe'nin yokluğunda Vida'nın partneri oldu.



CANER SARI KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta derbi maç öncesinde Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak olan Caner, maçta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK



Sakat ve cezalı futbolcuların çok olduğu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçında Atiker Konyaspor karşısında geçen hafta sahaya sürdüğü 11'de iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam stoperde cezası sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz'in yerine Ahmet Çalık'ı, sol bekte ise Ömer Bayram'ın yerine Nagatomo'yu sahaya sürdü. Terim, derbi maçında da takımını son haftalarda ligde tercih ettiği 3'lü savunma formatıyla sahaya sürdü.



Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle: Muslera - Ahmet, Ozan, Maicon, Mariano, Fernando, Selçuk, Nagatomo, Feghouli, Onyekuru, Eren



U21'DE KAZANAN BEŞİKTAŞ



U21 Ligi'nin 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray oldu. Mücadelede Beşiktaş, Yusuf Atasoy'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekip bu galibiyetle rakibinden liderliği devraldı.



GALATASARAY YÖNETİMİNDEN BEŞİKTAŞ'IN DAVETİNE RET



Siyah beyazlı yönetim derbi karşılaşması öncesinde Galatasaraylı yöneticilerle birlikte dostluk yemeği yemek için sarı kırmızılı yönetime teklifte bulundu. Ancak teklif Galatasaraylı yöneticiler tarafından reddedildi. Hafta ortasında Fikret Orman başkanlığındaki Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamalar sebebiyle sarı kırmızılı yöneticilerin yemek davetini kabul etmediği iddia edildi.