"Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz"
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen cezalar için, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." dedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen cezalar için, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." dedi.
Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesinin kuruluşunun 537. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Etkinlik sonunda, PFDK tarafından kendisine 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası daha verilmesine ilişkin sorusunu Cengiz, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." şeklinde yanıtladı.
PFDK'nın son kararının ardından Mustafa Cengiz'e verilen hak mahrumiyeti cezaları toplamda 150 güne ulaşmıştı.
- 2.12.2018 13:39
- Güncelleme: 2.12.2018 13:44
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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