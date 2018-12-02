"Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz" – Fotomaç – 02 Aralık 2018
02 Aralık 2018, Pazar
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"Trafik cezası almıyoruz. için ceza alıyoruz"

"Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz"

Kulübü Başkanı , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen cezalar için, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." dedi.

Kulübü Başkanı , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen cezalar için, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." dedi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesinin kuruluşunun 537. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlik sonunda, PFDK tarafından kendisine 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası daha verilmesine ilişkin sorusunu Cengiz, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." şeklinde yanıtladı.

PFDK'nın son kararının ardından Mustafa Cengiz'e verilen hak mahrumiyeti cezaları toplamda 150 güne ulaşmıştı.

  1. 2.12.2018 13:39
  2. Güncelleme: 2.12.2018 13:44
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