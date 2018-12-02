Jammer yalanı!
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Jammer yalanı!

Jammer yalanı!

, derbiyi Vodafone Park’ta kendisine tahsis edilen locada izleyecek.

Terim, cep telefonuyla yine ve Levent Şahin ile sürekli koordinasyon halinde olacak. Terim'in bulunacağı locaya 'jammer' cihazı koyarak kulübeyle temas kurmasını engelleyeceği iddialarının ise aslı astarının olmadığı bildirildi.

  1. 2.12.2018
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