Goller Eren Derdiyok'tan
04 Mart 2019, Pazartesi
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Goller 'tan

Goller Eren Derdiyok'tan

Forvet yokluğunda, sakatlıkları nedeniyle takıma yeterince faydalı olamayan , bugün sahadaki yerini alacak.

maçı öncesi idmanlarda öne çıkan isimlerden birisi olan başarılı oyuncu, böyle önemli bir müsabakada atacağı gol veya gollerle taraftarlarla barışmayı hedefliyor.

  1. 2.12.2018
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