Goller Eren Derdiyok'tan
Forvet yokluğunda, sakatlıkları nedeniyle takıma yeterince faydalı olamayan Eren Derdiyok, bugün sahadaki yerini alacak.
Beşiktaş maçı öncesi idmanlarda öne çıkan isimlerden birisi olan başarılı oyuncu, böyle önemli bir müsabakada atacağı gol veya gollerle taraftarlarla barışmayı hedefliyor.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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