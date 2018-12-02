Galatasaray çıkış hedefliyor!
04 Mart 2019, Pazartesi
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çıkış hedefliyor!

Galatasaray çıkış hedefliyor!

Son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve Şampiyonlar Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılılar, ’ı yenip yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

'da son günlerde işler yolunda gitmiyor. 'Sakatlar, cezalar' derken sarı-kırmızılı ekip, önce ligde liderlikten olan ardından da Devler Ligi'ne mendil salladı. Bugün önünde yine kritik bir maç var. Deplasmanda 'a konuk olacak. , cezası nedeniyle derbide de takımının başında olamayacak. 3 sakat, 4 cezalı; 7 de eksiği bulunuyor. Ancak bugün taraftarının desteğiyle büyük moral bulan oyuncular, siyah-beyazlı takım karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

SON UYARILARINI YAPTI

Oyuncularını özenle derbiye hazırlayan Fatih Terim pas isabeti konusunda uyarı yaptı. Orta alanda kazanılan toplarda soğukkanlı olunmasını istedi. Tamamen iyileşen 'dan Maicon ve Ozan'a oyun kurma konusunda destek olmasını istedi. Alan paylaşımı üzerinde özellikle duran tecrübeli hoca, özellikle geri dönüşlerde çok dikkatli olunması ve boş alan bırakılmamasını talep etti. Hocalarını can kulağı ile dinleyen oyuncular, "Senin için kazanacağız" diyerek Fatih Terim'e galibiyet sözü verdiler

EKSiKLERDE SON DURUM:

SAKAT OYUNCULAR

EMRE: Sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir. Ameliyat oldu. 1 ay daha yok.
BELHANDA: Sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde ka nama ve yırtık tespit edildi. 5 hafta daha yok.
SİNAN: Sağ üst arka adalesinde ileri derece yırtık bulunuyor. İlk yarıyı kapadı.

KAÇ MAÇ CEZALARI KALDI:

Rodrigues (1), Ndiaye (3), Serdar (3) Donk (4)

SOL TARAFA YÜKLENECEK

Hızlı ataklarla rakibinin üzerine gitmeyi planlayan Fatih Terim, Beşiktaş'ın sol kanadını gözüne kestirdi. Caner'in sol bekteki hücumu düşünen performansının yanı sıra sol stoperde kimin oynayacağının net olmamasının kendilerine şans doğuracağını inanan tecrübeli teknik adam o kanattan hem Nagatomo ve Onyekuru, hem de Selçuk'la yüklenerek solu çökertmeyi planlıyor.

TERİM FAKTÖRÜ

Fatih Terim'den önce derbilerde Galatasaray, 15 maçta, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almıştı. Terim'den sonra oynanan 5 derbide ise 3 galibiyet ile 2 beraberlik geldi. Cimbom hiç derbi kaybetmedi.

İLK VE SON OLDU

Fatih Terim ile , 'de teknik direktör olarak 13 kez rakip oldu. Bu eşleşmedeki ilk maçı 1988 Aralık ayında Güneş kazanırken sonraki 12 maçta Terim, 7 galibiyet ve 5 beraberlik gördü
  1. 2.12.2018
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