Galatasaray çıkış hedefliyor!
Son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve Şampiyonlar Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’ı yenip yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
SON UYARILARINI YAPTI
Oyuncularını özenle derbiye hazırlayan Fatih Terim pas isabeti konusunda uyarı yaptı. Orta alanda kazanılan toplarda soğukkanlı olunmasını istedi. Tamamen iyileşen Fernando'dan Maicon ve Ozan'a oyun kurma konusunda destek olmasını istedi. Alan paylaşımı üzerinde özellikle duran tecrübeli hoca, özellikle geri dönüşlerde çok dikkatli olunması ve boş alan bırakılmamasını talep etti. Hocalarını can kulağı ile dinleyen oyuncular, "Senin için kazanacağız" diyerek Fatih Terim'e galibiyet sözü verdiler
EKSiKLERDE SON DURUM:
SAKAT OYUNCULAR
EMRE: Sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir. Ameliyat oldu. 1 ay daha yok.
BELHANDA: Sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde ka nama ve yırtık tespit edildi. 5 hafta daha yok.
SİNAN: Sağ üst arka adalesinde ileri derece yırtık bulunuyor. İlk yarıyı kapadı.
KAÇ MAÇ CEZALARI KALDI:
Rodrigues (1), Ndiaye (3), Serdar (3) Donk (4)
SOL TARAFA YÜKLENECEK
Hızlı ataklarla rakibinin üzerine gitmeyi planlayan Fatih Terim, Beşiktaş'ın sol kanadını gözüne kestirdi. Caner'in sol bekteki hücumu düşünen performansının yanı sıra sol stoperde kimin oynayacağının net olmamasının kendilerine şans doğuracağını inanan tecrübeli teknik adam o kanattan hem Nagatomo ve Onyekuru, hem de Selçuk'la yüklenerek solu çökertmeyi planlıyor.
TERİM FAKTÖRÜ
Fatih Terim'den önce derbilerde Galatasaray, 15 maçta, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almıştı. Terim'den sonra oynanan 5 derbide ise 3 galibiyet ile 2 beraberlik geldi. Cimbom hiç derbi kaybetmedi.
İLK VE SON OLDU
Fatih Terim ile Şenol Güneş, Süper Lig'de teknik direktör olarak 13 kez rakip oldu. Bu eşleşmedeki ilk maçı 1988 Aralık ayında Güneş kazanırken sonraki 12 maçta Terim, 7 galibiyet ve 5 beraberlik gördü
- 2.12.2018
-
Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
-
Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
-
Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Galatasaray çıkış hedefliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.