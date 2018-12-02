Fatih Terim'in uykularını kaçıran ikili
04 Mart 2019, Pazartesi
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'in uykularını kaçıran ikili

Fatih Terim'in uykularını kaçıran ikili

, derbisinde Quaresma ve Lens'ten oluşan siyah-beyazlı ekibin kanat formasyonuna kilit vurmayı hedefliyor.

Fatih Terim derbi öncesinde, Quaresma ile yattı, Lens ile kalktı. 'ın tehlikeli kanat akınlarını etkisiz hale getirmek isteyen tecrübeli hoca, Nagatomo ve Mariano'nun yanı sıra bu akşam sağ stoper olarak kullanacağı Maicon'u ve sağ açığı Onyekuru'yu Lens, sol içi Selçuk ve sol açık oynatmayı düşündüğü Ömer'i de Q7 konusunda uyarıyor.

  1. 2.12.2018
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