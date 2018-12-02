Fatih Terim'in uykularını kaçıran ikili
Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde Quaresma ve Lens'ten oluşan siyah-beyazlı ekibin kanat formasyonuna kilit vurmayı hedefliyor.
Fatih Terim derbi öncesinde, Quaresma ile yattı, Lens ile kalktı. Beşiktaş'ın tehlikeli kanat akınlarını etkisiz hale getirmek isteyen tecrübeli hoca, Nagatomo ve Mariano'nun yanı sıra bu akşam sağ stoper olarak kullanacağı Maicon'u ve sağ açığı Onyekuru'yu Lens, sol içi Selçuk ve sol açık oynatmayı düşündüğü Ömer'i de Q7 konusunda uyarıyor.
- 2.12.2018
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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