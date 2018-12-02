Fatih Terim'in uykularını kaçıran ikili

Fatih Terim derbi öncesinde, Quaresma ile yattı, Lens ile kalktı. Beşiktaş'ın tehlikeli kanat akınlarını etkisiz hale getirmek isteyen tecrübeli hoca, Nagatomo ve Mariano'nun yanı sıra bu akşam sağ stoper olarak kullanacağı Maicon'u ve sağ açığı Onyekuru'yu Lens, sol içi Selçuk ve sol açık oynatmayı düşündüğü Ömer'i de Q7 konusunda uyarıyor.