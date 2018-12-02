Fatih Terim Beşiktaş maçı taktiğini belirledi
Fatih Terim’in derbideki amacı geçen sezon 2-0 kazanılan maçta olduğu gibi Beşiktaş’ı yine kendi sahasında topla oynamaya zorlamak...
O maçtan sonra Terim, Beşiktaş'ın kazandığı maçlarda rakip sahalarda 300'e yakın pas yaptığını kendilerine karşı ise 150 rakamına bile ulaşamadıklarını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam yine aynı istatistiği yakalayarak Beşiktaş'ı yıkmak istiyor.
SADECE KAYSERİ
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ekim'deki Bursaspor maçıyla başlayan süreçte Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 müsabakaya çıktı ve 1 kez (Kayseri) kazanabildi. Cimbom, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
RODRİGUES'İN CEZASI BİTİYOR
Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisiyle cezasını tamamlayacak. Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylara karıştığı için 3 maç men cezası verilen 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor ve Konyaspor müsabakalarında 2 maçlık cezasını çekti. Yolu gözlenen Garry Rodrigues bugünkü maçla cezasını dolduracak.
FERNANDO VE OZAN SINIRDA
Fernando Reges ile genç stoper Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında 3'er kez sarı kart gören Fernando ve Ozan, Beşiktaş derbisinde sarı kart ile cezalandırılmaları durumunda 15. haftada Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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