Fatih Terim Beşiktaş maçı taktiğini belirledi

O maçtan sonra Terim, Beşiktaş'ın kazandığı maçlarda rakip sahalarda 300'e yakın pas yaptığını kendilerine karşı ise 150 rakamına bile ulaşamadıklarını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam yine aynı istatistiği yakalayarak Beşiktaş'ı yıkmak istiyor.



SADECE KAYSERİ



Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ekim'deki Bursaspor maçıyla başlayan süreçte Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 müsabakaya çıktı ve 1 kez (Kayseri) kazanabildi. Cimbom, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.



RODRİGUES'İN CEZASI BİTİYOR



Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisiyle cezasını tamamlayacak. Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylara karıştığı için 3 maç men cezası verilen 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor ve Konyaspor müsabakalarında 2 maçlık cezasını çekti. Yolu gözlenen Garry Rodrigues bugünkü maçla cezasını dolduracak.



FERNANDO VE OZAN SINIRDA



Fernando Reges ile genç stoper Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında 3'er kez sarı kart gören Fernando ve Ozan, Beşiktaş derbisinde sarı kart ile cezalandırılmaları durumunda 15. haftada Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.