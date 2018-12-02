Fatih Terim Beşiktaş maçı taktiğini belirledi
04 Mart 2019, Pazartesi
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maçı taktiğini belirledi

Fatih Terim Beşiktaş maçı taktiğini belirledi

’in derbideki amacı geçen sezon 2-0 kazanılan maçta olduğu gibi ’ı yine kendi sahasında topla oynamaya zorlamak...

O maçtan sonra Terim, 'ın kazandığı maçlarda rakip sahalarda 300'e yakın pas yaptığını kendilerine karşı ise 150 rakamına bile ulaşamadıklarını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam yine aynı istatistiği yakalayarak Beşiktaş'ı yıkmak istiyor.

SADECE KAYSERİ

, çıktığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ekim'deki maçıyla başlayan süreçte 'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 müsabakaya çıktı ve 1 kez (Kayseri) kazanabildi. Cimbom, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

RODRİGUES'İN CEZASI BİTİYOR

, Beşiktaş derbisiyle cezasını tamamlayacak. derbisinden sonra çıkan olaylara karıştığı için 3 maç men cezası verilen 28 yaşındaki futbolcu, ve müsabakalarında 2 maçlık cezasını çekti. Yolu gözlenen Garry Rodrigues bugünkü maçla cezasını dolduracak.

FERNANDO VE OZAN SINIRDA

Reges ile genç stoper Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında 3'er kez sarı kart gören Fernando ve Ozan, Beşiktaş derbisinde sarı kart ile cezalandırılmaları durumunda 15. haftada ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.

  1. 2.12.2018
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