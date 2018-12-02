Derbide 'VAR' kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 17. dakikasında Ljajic'in kullandığı endirekt vuruşta top, barajdaki Eren Derdiyok'un koluna çarptı. Hakem Cüneyt Çakır ilk pozisyonda devam dese de, daha sonra 'VAR' tarafından pozisyonu incelemesi istendi. Bunun üzerine pozisyonu izleyen Çakır, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

Beşiktaş, Ljajic'in kullandığı penaltıyı gole çevirmesiyle derbide 1-0 öne geçti.