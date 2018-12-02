Derbide 'VAR' kararı!
02 Aralık 2018, Pazar
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'VAR' kararı!

Derbide 'VAR' kararı!

- derbisine 'VAR' kararı damga vurdu.

'in 14. haftasında evinde 'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 17. dakikasında Ljajic'in kullandığı endirekt vuruşta top, barajdaki 'un koluna çarptı. Hakem ilk pozisyonda devam dese de, daha sonra 'VAR' tarafından pozisyonu incelemesi istendi. Bunun üzerine pozisyonu izleyen Çakır, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

Beşiktaş, Ljajic'in kullandığı penaltıyı gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.

  1. 2.12.2018 20:27
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