Derbide 'VAR' kararı!
Beşiktaş-Galatasaray derbisine 'VAR' kararı damga vurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 17. dakikasında Ljajic'in kullandığı endirekt vuruşta top, barajdaki Eren Derdiyok'un koluna çarptı. Hakem Cüneyt Çakır ilk pozisyonda devam dese de, daha sonra 'VAR' tarafından pozisyonu incelemesi istendi. Bunun üzerine pozisyonu izleyen Çakır, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.
Beşiktaş, Ljajic'in kullandığı penaltıyı gole çevirmesiyle derbide 1-0 öne geçti.
- 2.12.2018 20:27
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
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Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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