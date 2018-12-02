Beşiktaş - Galatasaray derbisinin jokeri Feghouli!
04 Mart 2019, Pazartesi
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Beşiktaş - derbisinin jokeri !

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin jokeri Feghouli!

’in derbideki en büyük umudu Sofiane .

Sezon başından bu yana yıldızları pek barışmasa da Terim derbi planını son dönemde form tutan Cezayirli üzerinde kuruyor. ile özel görüşen tecrübeli teknik adam, son kaleyi gördüğü yerden de şut çekmesini istedi.

  1. 2.12.2018
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