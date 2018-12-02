Beşiktaş - Galatasaray derbisinin jokeri Feghouli!
Fatih Terim’in derbideki en büyük umudu Sofiane Feghouli.
Sezon başından bu yana yıldızları pek barışmasa da Terim derbi planını son dönemde form tutan Cezayirli üzerinde kuruyor. Feghouli ile özel görüşen tecrübeli teknik adam, son kaleyi gördüğü yerden de şut çekmesini istedi.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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