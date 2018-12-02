Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ortalık gerildi!
02 Aralık 2018, Pazar
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- derbisinde ortalık gerildi!

<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> derbisinde ortalık gerildi!

ile arasında oynanan derbinin 39. dakikasında ortam kısa süreliğine gerildi.

Maçın 38. dakikasında 'ın sağdan geliştirdiği atakta şutunu çekmek isterken ceza sahası içinde topa müdahale etti, Eren yere düşdü.
Galatasaraylı oyuncular penaltı beklerken VAR odası ile görüştü.
Bu sırada Sarı kırmızılı ekipten topu eline aldı, siyah beyazlı oyuncular topu geri almak için 'yu çevreledi.
Olaylar büyümeden ortalık yatıştırılırken gerginlik sonrası sarı kırmızılı ekipten Fernando'ya 'tan ise 'e sarı kart gösterdi.

  1. 2.12.2018 20:50
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