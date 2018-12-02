Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ortalık gerildi!
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbinin 39. dakikasında ortam kısa süreliğine gerildi.
Maçın 38. dakikasında Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta Eren Derdiyok şutunu çekmek isterken ceza sahası içinde Necip Uysal topa müdahale etti, Eren yere düşdü.
Galatasaraylı oyuncular penaltı beklerken Cüneyt Çakır VAR odası ile görüştü.
Bu sırada Sarı kırmızılı ekipten Fernando topu eline aldı, siyah beyazlı oyuncular topu geri almak için Fernando'yu çevreledi.
Olaylar büyümeden ortalık yatıştırılırken gerginlik sonrası Cüneyt Çakır sarı kırmızılı ekipten Fernando'ya Beşiktaş'tan ise Medel'e sarı kart gösterdi.
- 2.12.2018 20:50
-
Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
-
Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
-
Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ortalık gerildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.