Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ortalık gerildi!

Maçın 38. dakikasında Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta Eren Derdiyok şutunu çekmek isterken ceza sahası içinde Necip Uysal topa müdahale etti, Eren yere düşdü.

Galatasaraylı oyuncular penaltı beklerken Cüneyt Çakır VAR odası ile görüştü.

Bu sırada Sarı kırmızılı ekipten Fernando topu eline aldı, siyah beyazlı oyuncular topu geri almak için Fernando'yu çevreledi.

Olaylar büyümeden ortalık yatıştırılırken gerginlik sonrası Cüneyt Çakır sarı kırmızılı ekipten Fernando'ya Beşiktaş'tan ise Medel'e sarı kart gösterdi.