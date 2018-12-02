Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ceza şoku!
02 Aralık 2018, Pazar
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- derbisinde ceza şoku!

<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> derbisinde ceza şoku!

- derbisinde sarı kart gören , önümüzdeki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'in 14.haftasında oynanan - maçında yaşanan gerginlik sonrasında sarı kart gören Galatasaraylı Reges, önümüzdeki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

  1. 2.12.2018 20:48
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