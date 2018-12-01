Maicon Galatasaray'dan ayrılıyor!

Ailevi sorunları nedeniyle bu sezon isteneni veremeyen Maicon’un ocakta Brezilya’ya dönmesine kesin gözle bakılıyor.

Brezilya basınına göre; 30 yaşındaki stoper ile A. Mineiro ilgileniyor. 7.5 milyon euro'ya alınan Sambacı'nın 2021'e kadar kontratı bulunuyor.