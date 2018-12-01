Maicon Galatasaray'dan ayrılıyor!
03 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Maicon Galatasaray'dan ayrılıyor!

'dan ayrılıyor!

Maicon Galatasaray'dan ayrılıyor!

Ailevi sorunları nedeniyle bu sezon isteneni veremeyen ’un ocakta Brezilya’ya dönmesine kesin gözle bakılıyor.

Brezilya basınına göre; 30 yaşındaki stoper ile A. Mineiro ilgileniyor. 7.5 milyon euro'ya alınan Sambacı'nın 2021'e kadar kontratı bulunuyor.
  1. 1.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maicon Galatasaray'dan ayrılıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN