Inter'den Ozan Kabak'a derbi takibi!
Sarı-kırmızılılarda bu sezon büyük çıkış yakalayan Ozan Kabak’ın Lokomotiv maçındaki performansını yakından takip eden İnter, derbiyi de izleyecek.
Avrupa'nın birçok kulübünün markajında olan 18 yaşındaki stoper, yine mercek altına alınacak.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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