Inter'den Ozan Kabak'a derbi takibi!
03 Mart 2019, Pazar
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Inter'den 'a derbi takibi!

Inter'den Ozan Kabak'a derbi takibi!

Sarı-kırmızılılarda bu sezon büyük çıkış yakalayan ’ın Lokomotiv maçındaki performansını yakından takip eden İnter, derbiyi de izleyecek.

Avrupa'nın birçok kulübünün markajında olan 18 yaşındaki stoper, yine mercek altına alınacak.

  1. 1.12.2018
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