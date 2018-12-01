Galatasaray yönetimi toplanıyor!
03 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray yönetimi toplanıyor!

yönetimi toplanıyor!

Galatasaray yönetimi toplanıyor!

Yönetim Kurulu 16.00’da Kulüpler Birliği’nin yaptığı açıklamayla ilgili toplanıyor.

Yönetim, Kulüpler Birliği'nden ayrılık konusunu görüşecek. Eğer ayrılık kararı çıkarsa taraftarlara stattan bildirilecek.
  1. 1.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray yönetimi toplanıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN