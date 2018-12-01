Galatasaray taraftarları idmana akın etti – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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taraftarları idmana akın etti

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> taraftarları idmana akın etti

’ın ligde yarın oynayacağı derbisi öncesinde Stadyumu’ndaki taraftarlara açık antrenmana sarı-kırmızılı taraftarlar akın etti. Taraftarlar, kulübün mağazalarından yaptıkları alışverişlerle de giriş için bilet aldı.

'ın ligde yarın oynayacağı derbisi öncesinde Stadyumu'ndaki taraftarlara açık antrenmana sarı-kırmızılı taraftarlar akın etti. Taraftarlar, kulübün mağazalarından yaptıkları alışverişlerle de giriş için bilet aldı.

'in 14. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , son idmanını Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftar açık olarak gerçekleştirecek. Taraftarlar, 'daki GSSTORE'lardan yaptığı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı için bilet sahibi oldu. Kulüplerine destek olan taraftarlar stadın olduğu yerdeki mağazalarda uzun kuyruklar oluşturdu.

'dan geldiğini söyleyen bir taraftar, yarınki maçı alacaklarını, bundan sonraki her maçtan önce Stadyumu'nda idmanın taraftarlara açık olmasını istediğini söyledi.

Beykoz'dan taraftara izlemek için geldiğini belirten bir taraftar ise, "İş yerinden çıkıp geldik. Takımımıza da katkıda bulduk, bilet aldık. Akşam büyük şölene hazır olur. Derbiyi de 2-1 alırız" diye konuştu.

'ın büyük bir kulüp olduğunu idman için yığınla gelen bir başka taraftar ise, "Babam iyi ki beni Galatasaraylı yapmış. O yüzden mutluyum, gururluyum. Alışverişte atkı aldım. Yeğenime bir şeyler aldım. Derbi de 1-0 olsun, bizim olsun. 'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur" ifadelerini kullandı.

Antrenmana gelmelerinin sebebinin 'in yanında olmak olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılı taraftar da yarınki maçı kazanacaklarını söyledi.
  1. 1.12.2018 18:13
  2. Güncelleme: 1.12.2018 18:54
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