Galatasaray ilk 45 dakikada atamıyor!
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün başlayan Galatasaray’da teknik heyet, ilk yarıda gol bulamama probleminin üzerine gidiyor.
Ligde geride kalan 13 maçın 7'sinde ilk devrede gol bulamayan sarı-kırmızılılarda, teknik heyet bu sorunu aşmak için çare arıyor.
GOLDE GEÇ KALIYOR
Galatasaray ilk 13 haftalık periyotta ilk golü en geç bulan takımlar arasında 3. basamakta yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 50.1 dakika ortalamayla Fenerbahçe (52.6) ve Akhisar'ın (50.5) arkasından geliyor.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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