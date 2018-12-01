Galatasaray ilk 45 dakikada atamıyor!
03 Mart 2019, Pazar
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ilk 45 dakikada atamıyor!

Galatasaray ilk 45 dakikada atamıyor!

derbisinin hazırlıklarına bugün başlayan ’da teknik heyet, ilk yarıda gol bulamama probleminin üzerine gidiyor.

Ligde geride kalan 13 maçın 7'sinde ilk devrede gol bulamayan sarı-kırmızılılarda, teknik heyet bu sorunu aşmak için çare arıyor.


GOLDE GEÇ KALIYOR

ilk 13 haftalık periyotta ilk golü en geç bulan takımlar arasında 3. basamakta yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 50.1 dakika ortalamayla Fenerbahçe (52.6) ve Akhisar'ın (50.5) arkasından geliyor.

  1. 1.12.2018
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