Fernando'dan soğuk sitemi!
Lokomotiv Moskova maçında forma giyen Fernando vasatı aşamamış, eleştiri toplamıştı.
Brezilyalı'nın soğuk hava ve zeminden dolayı isyan ettiği ortaya çıktı. Sambacı'nın, "Rusya'ya çok geldim ama böyle soğuk görmedim" dediği ortaya çıktı.
- 1.12.2018
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Toplam 4
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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