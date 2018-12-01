Fernando'dan soğuk sitemi!
03 Mart 2019, Pazar
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'dan soğuk sitemi!

Fernando'dan soğuk sitemi!

maçında forma giyen vasatı aşamamış, eleştiri toplamıştı.

Brezilyalı'nın soğuk hava ve zeminden dolayı isyan ettiği ortaya çıktı. Sambacı'nın, "Rusya'ya çok geldim ama böyle soğuk görmedim" dediği ortaya çıktı.

  1. 1.12.2018
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