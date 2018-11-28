Vermaelan Watford'a doğru!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Vermaelan Watford'a doğru!

Vermaelan Watford'a doğru!

G.Saray’a transfer olacağı belirtilen ’in bir sonraki durağının olacağı konuşuluyor.

İngiliz basını, Belçikalı stoperin Watford ile prensip anlaşmasına vardığını, 'nın onayının beklendiğini yazdı.
  1. 28.11.2018
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