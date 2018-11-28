Sneijder'den Galatasaray açıklaması!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'den açıklaması!

Sneijder'den Galatasaray açıklaması!

Wesley , sarı-kırmızılı takımın kalbinde olduğunu söyledi.

Samimi açıklamalarda bulunan Hollandalı, "Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarları, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Mutlaka geri döneceğim" diye konuştu.

  1. 28.11.2018
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