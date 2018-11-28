İsveç'ten Galatasaray'a Badji mesajı!
28 Kasım 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ten 'a mesajı!

İsveç'ten Galatasaray'a Badji mesajı!

'ın listesindeki golcü adaylarından birisi olan Aliou için ’ten çarpıcı bir açıklama geldi.

İsveçli gazeteci Magnus Österberg, Djurgarden'in için istediği 4.3 milyon euro bonservisin çok yüksek olduğunu söyeldi. Österberg, G.Saray iddialarıyla ilgili olarak, "Bu paralar çok... Badji şu an çok güçlü değil. Gol atıyor ama çok yetenekli olduğunu da söyleyemeyiz. Badji şu an abartılıyor" dedi.

  1. 28.11.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İsveç'ten Galatasaray'a Badji mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN