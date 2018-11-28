İsveç'ten Galatasaray'a Badji mesajı!
Galatasaray'ın listesindeki golcü adaylarından birisi olan Aliou Badji için İsveç’ten çarpıcı bir açıklama geldi.
İsveçli gazeteci Magnus Österberg, Djurgarden'in Badji için istediği 4.3 milyon euro bonservisin çok yüksek olduğunu söyeldi. Österberg, G.Saray iddialarıyla ilgili olarak, "Bu paralar çok... Badji şu an çok güçlü değil. Gol atıyor ama çok yetenekli olduğunu da söyleyemeyiz. Badji şu an abartılıyor" dedi.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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