İsveçli gazeteci Magnus Österberg, Djurgarden'in Badji için istediği 4.3 milyon euro bonservisin çok yüksek olduğunu söyeldi. Österberg, G.Saray iddialarıyla ilgili olarak, "Bu paralar çok... Badji şu an çok güçlü değil. Gol atıyor ama çok yetenekli olduğunu da söyleyemeyiz. Badji şu an abartılıyor" dedi.