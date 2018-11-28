Twitter'da öne çıkan mesajlardan birisi de Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü'ye aitti. "Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diyen Belgü, "Artık Galatasaray'ın maçlarında hiç bir hakem aleyhlerine karar veremez (Veremiyordu). Türk futbolu uzun süre önce zaten bitmişti, şimdi esamesi kalmadı. Penaltı hatalıydı ama bu hakemlere süresiz maç vermemek ne demek?" yorumu yaptı.



YANIT GECİKMEDİ



Galatasaray taraftarlarından, Hulusi Belgü'ye yanıt gecikmedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçlarına çıkmayan hakemleri hatırlattılar.

İşte o mesaj:

1- Özgür Yankaya: 2015'teki Akhisar

2- Halis Özkahya: 2012'deki Galatasaray

3- Hüseyin Göçek: 2016'daki Beşiktaş maçından beri Kadıköy'e çıkmıyor.

4- Barış Şimşek: 2011'den beri FB maçlarına verilmiyor.