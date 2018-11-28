Hulusi Belgü'den Galatasaray'a salvo!
Galatasaraylı taraftarlar, iki hakemle ilgili kararı doğru bulurken rakip takımlardan ise eleştiri geldi.
Twitter'da öne çıkan mesajlardan birisi de Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü'ye aitti. "Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diyen Belgü, "Artık Galatasaray'ın maçlarında hiç bir hakem aleyhlerine karar veremez (Veremiyordu). Türk futbolu uzun süre önce zaten bitmişti, şimdi esamesi kalmadı. Penaltı hatalıydı ama bu hakemlere süresiz maç vermemek ne demek?" yorumu yaptı.
YANIT GECİKMEDİ
Galatasaray taraftarlarından, Hulusi Belgü'ye yanıt gecikmedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçlarına çıkmayan hakemleri hatırlattılar.
İşte o mesaj:
1- Özgür Yankaya: 2015'teki Akhisar
2- Halis Özkahya: 2012'deki Galatasaray
3- Hüseyin Göçek: 2016'daki Beşiktaş maçından beri Kadıköy'e çıkmıyor.
4- Barış Şimşek: 2011'den beri FB maçlarına verilmiyor.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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