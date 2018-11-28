Hulusi Belgü'den Galatasaray'a salvo!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'den 'a salvo!

<a href="/index/hulusi-belgu?id=ef00a6fe-c383-4945-af9f-324e3e06c58d" class="" rel="tag">Hulusi Belgü</a>'den <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a salvo!

Galatasaraylı taraftarlar, iki hakemle ilgili kararı doğru bulurken rakip takımlardan ise eleştiri geldi.

Twitter'da öne çıkan mesajlardan birisi de 'nin eski yöneticisi 'ye aitti. "'ı tebrik ediyorum" diyen Belgü, "Artık 'ın maçlarında hiç bir hakem aleyhlerine karar veremez (Veremiyordu). Türk futbolu uzun süre önce zaten bitmişti, şimdi esamesi kalmadı. Penaltı hatalıydı ama bu hakemlere süresiz maç vermemek ne demek?" yorumu yaptı.


YANIT GECİKMEDİ

Galatasaray taraftarlarından, 'ye yanıt gecikmedi. Sarı-kırmızılılar, maçlarına çıkmayan hakemleri hatırlattılar.
İşte o mesaj:
1- Özgür Yankaya: 2015'teki Akhisar
2- Halis Özkahya: 2012'deki Galatasaray
3- Hüseyin Göçek: 2016'daki Beşiktaş maçından beri Kadıköy'e çıkmıyor.
4- Barış Şimşek: 2011'den beri FB maçlarına verilmiyor.

  1. 28.11.2018
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