Galatasaray'a Ferreyra müjdesi!
Benfica, Galatasaray’ın forvet adayları arasında başı çeken Facundo Ferreyra’yı Bayern Münih maçının kadrosuna almadı.
Bu gelişme sarı-kırmızılı kulüpte heyecan yaratırken Arjantinli golcünün kiralanması için görüşmelere hız kazandırılacağı bildirildi. Ferreyra, "Benfica'da mutlu değilim. Ocak ayında ayrılmak istiyorum" sözleriyle Galatasaray'a sıcak mesaj göndermişti.
SADECE 45 DAKİKA
3 aydır ilk 11'de maça başlamayan Ferreyra son dönemde sadece Portekiz Kupası'nda Sertanense karşısında 45 dakika forma giydi.
- 28.11.2018
-
Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
-
MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
-
2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
Galatasaray'a Ferreyra müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.