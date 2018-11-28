Galatasaray'a Ferreyra müjdesi!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'a Ferreyra müjdesi!

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a Ferreyra müjdesi!

, ’ın forvet adayları arasında başı çeken Facundo Ferreyra’yı maçının kadrosuna almadı.

Bu gelişme sarı-kırmızılı kulüpte heyecan yaratırken Arjantinli golcünün kiralanması için görüşmelere hız kazandırılacağı bildirildi. Ferreyra, "'da mutlu değilim. Ocak ayında ayrılmak istiyorum" sözleriyle 'a sıcak mesaj göndermişti.

SADECE 45 DAKİKA

3 aydır ilk 11'de maça başlamayan Ferreyra son dönemde sadece Portekiz Kupası'nda Sertanense karşısında 45 dakika forma giydi.

  1. 28.11.2018
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