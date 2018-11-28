Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Anadolu kulüplerine baskı yapılmış"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiri hakkında konuştu. Mustafa Cengiz, Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yaşanan gelişmelerin kendilerini şaşırttığını söyledi.



İşte Mustafa Cengiz açıklamalarından satır başları



"Biz de internetten öğrendik. Dedikodu zannettik. Biz ülkemizi de temsil ediyoruz. Bazılarına göre" etmiyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı. Son aylarda şaşırmıyoruz diyorduk ama şaşırdık. İçeriğiyle hiç uyuşmuyoruz.

Biz Anadolu takımlarının ve tüm takımların hakkını savunuyoruz. Yanlışların yapılmamasını istiyoruz. Biz VAR'a karşı çıktık. Hakemlerin kurallara uygun olmasını istedik. Diğer takımların da lehine. Bizim taleplerimiz net. Yazıyı okuyunca şaşırdım.

Neden Galatasaray yok? Sayın başkana sordum. Başkanvekillerinin aldığını söyledi. Onları aradım. Anadolu kulüpleri için yazıldığını söylediler. Kulüpler Birliği, 17 takımı mı temsil ediyor? Bizi arayan olmadı. Bu deklarasyon, Galatasaray'a karşı değildir dediler. Bizi de arasaydınız, biz de katılırdık. Birçok unsura katılıyoruz.





Sayın Ali Dürüst'ün eylemini onaylamıyoruz. Öyle sinsice yazılmış ki... Sanki bu arkadaşın istifasını geri alması nedeniyle hakemlere görev verilmiyor. Bu maç 300 km öteye alında 1 gün kala. Buna isyan etmeyen Kuılüpler Birliği neden buna deklarasyon yayınlıyor? Bazı hakemler 2015-2016 yılından beri bazı takımların maçlarına verilmiyor.

İlk defa Galatasaray, hakemlerin verilmesini istemeyince bir takım güçler harekete geçti. Bazı Anadolu takımları başkanlarıyla konuştum, kendilerine baskı yapıldığını söylediler. Islak imza yok.

Onların bana söylediği, Ali Dürüst'ün açıklamasına tepki gösterdik ded. Ne gibi haklarını savunacakmış Galatasaray'ın? Ben de merak ediyorum. Gerek FFP sürecinde gerek diğer süreçlerde Galatasaray kendi güçleriyle yürümüştür. Ben FFP'den değil fair-play'den yanayım. Böyle bir bildiri çok talihsiz.

Çok üzüldük. Anlamadığımız nedenlerle yapılan istifanın, anlamadığımız sebeplerle geri alınması üzerinden Galatasaray'ı ayrıştırmak Türkiye'ye ihanettir. Spor kardeşliktir. Ülkemiz zor durumda, bir takım oyunlara gelmeyin. Kargaşa kimlerin işine yarar? Özellikle Anadolu kulüplerine söylüyorum.

Üzülüyorum. Schalke maçında da aynı duruma düştük. Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz."





