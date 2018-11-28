Fatih Terim: "Mazaretimiz yok!"
Fatih Terim, “Moskova’da böyle bir hava bekliyorduk ama kar yağdı, saha kaydı, soğuk, sıcak deme lüksümüz yok. Adapte olmalıyız. 10 günde 4 maça çıkacağız. Cezalılar ilk 11’de” dedi.
DONDURAN TABLO
Moskova'ya uçan Aslan, karlı havayla karşılaştı. İstanbul'da 16 derecelik havadan eksi 4 derecedeki başkente inen sarı-kırmızılı kafile yoğun kar yağışı altında Lokomotiv Stadı'nda çalışma gerçekleştirdi.
PARA CEZASI OLSAYDI
Tecrübeli hoca, aldığı cezalarla ilgili şu yorumu yaptı: Muhakkak ki cezalardan rahatsızım. Tabii ki hırslandırıyor beni. Türkiye ilk defa bir asgari müşterekte birleşti, 'Ceza ağır' diye. Her başarısızlıkta teknik adamlar, futbolcular hatta hakemler bedelini ödüyor. Keşke yöneticiler de ödese. Başarısız olan yöneticiler görevini devretse. Cezalar belki belirli bir noktaya kadar para cezası olabilir. Burada ceza G.Saray kulübüne veriliyor. En önemli aktör dışarıda kalıyor. Para cezasından gelecek rakamlar eğitime aktarılabilir.
SAMURAY: "HAZIRIM"
Basın toplantısına Terim ile katılan Nagatomo, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. 3'lü de oynasak 4'lü de oynasak benim için sıkıntı yok" dedi.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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