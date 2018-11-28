Fatih Terim: "Mazaretimiz yok!"
28 Kasım 2018, Çarşamba
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: "Mazaretimiz yok!"

<a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: "Mazaretimiz yok!"

, “’da böyle bir hava bekliyorduk ama kar yağdı, saha kaydı, soğuk, sıcak deme lüksümüz yok. Adapte olmalıyız. 10 günde 4 maça çıkacağız. Cezalılar ilk 11’de” dedi.

Teknik Direktörü , Lokomotiv maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Hava koşullarının kendilerine sürpriz olmadığını belirten kurt hoca, "Bu mevsimde 'da böyle bir hava bekliyorduk açıkçası. Futbolcu; kar yağdı, saha kaydı, yağmur yağdı, soğuk, sıcak deme lüksüne sahip değil, değiliz. Adapte olmak zorundayız" diye konuştu. Terim, "Hangi sistemle dizileceksiniz?" sorusunaysa, "Sayılara değil oyun felsefesine ve ne yapmak istediğimize bakın" cevabını verdi. TERİM, son anda şekilleneceğini ifade ederek, "Antrenmandan sonra Nagatomo olmayabilir. Doktoru, tek korktuğumuz şey 'Soğuk hava' demişti. Rodrigues, Donk ve Ndiaye olacak. Ligde olanların yerini dolduracakları için çok önemliler. Çarşamba-pazar, çarşamba-cumartesi olmak kaydıyla 4 maç oynayacağız. , Sinan, Emre yok, önemli eksikler" diye konuştu.

DONDURAN TABLO

'ya uçan Aslan, karlı havayla karşılaştı. 'da 16 derecelik havadan eksi 4 derecedeki başkente inen sarı-kırmızılı kafile yoğun kar yağışı altında Lokomotiv Stadı'nda çalışma gerçekleştirdi.

PARA CEZASI OLSAYDI

Tecrübeli hoca, aldığı cezalarla ilgili şu yorumu yaptı: Muhakkak ki cezalardan rahatsızım. Tabii ki hırslandırıyor beni. Türkiye ilk defa bir asgari müşterekte birleşti, 'Ceza ağır' diye. Her başarısızlıkta teknik adamlar, futbolcular hatta hakemler bedelini ödüyor. Keşke yöneticiler de ödese. Başarısız olan yöneticiler görevini devretse. Cezalar belki belirli bir noktaya kadar para cezası olabilir. Burada ceza G.Saray kulübüne veriliyor. En önemli aktör dışarıda kalıyor. Para cezasından gelecek rakamlar eğitime aktarılabilir.

SAMURAY: "HAZIRIM"

Basın toplantısına Terim ile katılan Nagatomo, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. 3'lü de oynasak 4'lü de oynasak benim için sıkıntı yok" dedi.
  1. 28.11.2018
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