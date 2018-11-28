Aslan'da gözler Rodrigues'te!
Fatih Terim, ilk maçta Lokomotiv’i avlayan Rodrigues’le yakından ilgileniyor. Yıldız isimden beklenti büyük.
F.Bahçe derbisinden sonra 3 maç ceza alan ve Kayseri ile Konya maçlarını kaçıran Garry Rodrigues, Lokomotiv Moskova maçıyla ilk 11'e dönüyor.
Geçen sezonki şampiyonlukta Gomis'e verdiği gol paslarıyla büyük rol oynayan Yeşil Burun Adalı yıldız, bu sezon ise sadece 3 kez ağları sarstı ve asist yapamadı.
Teknık direktör Fatih Terim'in çok şey beklediği yıldız oyuncuyla özel bir görüşme yaparak yakından ilgilendiği öğrenildi. Dün 28 yaşına giren Rodrigues'in formasını özlediği ve sahada elinden geleni yapacağının sözünü verdiği kaydedildi. Rodrigues'e arkadaşları uçakta kutlama yaptı.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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