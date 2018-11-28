Aslan'da gözler Rodrigues'te!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Aslan'da gözler Rodrigues'te!

Aslan'da gözler Rodrigues'te!

, ilk maçta Lokomotiv’i avlayan Rodrigues’le yakından ilgileniyor. Yıldız isimden beklenti büyük.

F.Bahçe derbisinden sonra 3 maç ceza alan ve Kayseri ile Konya maçlarını kaçıran Garry Rodrigues, maçıyla ilk 11'e dönüyor.

Geçen sezonki şampiyonlukta Gomis'e verdiği gol paslarıyla büyük rol oynayan Yeşil Burun Adalı yıldız, bu sezon ise sadece 3 kez ağları sarstı ve asist yapamadı.

Teknık direktör 'in çok şey beklediği yıldız oyuncuyla özel bir görüşme yaparak yakından ilgilendiği öğrenildi. Dün 28 yaşına giren Rodrigues'in formasını özlediği ve sahada elinden geleni yapacağının sözünü verdiği kaydedildi. Rodrigues'e arkadaşları uçakta kutlama yaptı.

  1. 28.11.2018
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