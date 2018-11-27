Nagatomo ile dörtlü savunma
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    27 Kasım 2018, Salı
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    Nagatomo ile dörtlü savunma

    Nagatomo ile dörtlü savunma

    Nagatomo iyileşti. eski sisteme döndü.

    Cimbom, sakat ve cezalar nedeniyle son maçları üçlü savunma ile oynamıştı. Ancak , maçında ciğeri sönen Yuto Nagatomo'nun takıma katılmasıyla dörtlü sisteme geri dönecek. İmparator'un Lokomotiv deplasmanında takımı 4'lü dizilişle sahaya süreceği öğrenildi.

    1. 27.11.2018
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