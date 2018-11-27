Melo'ya tebrik yağdı!
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    27 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ya tebrik yağdı!

    <a href="/index/melo?id=1435ebe9-2526-494d-a2f3-3f62dff25e8e" class="" rel="tag">Melo</a>'ya tebrik yağdı!

    ’nde Palmeiras, deplasmanda Vasco da Gama’yı 1-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Bu durum Galatasaraylı taraftarları da memnun etti. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan 'ya kutlama mesajı yağdırdı.

    1. 27.11.2018
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