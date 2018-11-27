Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkacak. Ligde sakatlık ve cezalı futbolculardan yoksun mücadele eden Galatasaray, Avrupa'da moral arıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray, Rus temsilci Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi yolunda iddiasını sürdürmek isteyen sarı kırmızılı ekip sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda. Peki, temsilcimiz Galatasaray'ın maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak temsilcimiz Galatasaray'ın maçı 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak. Mücadele BeIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.
MÜCADELEYİ İSPANYOL HAKEM LAHOZ YÖNETECEK
28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Javier Estrada ile Alejandro Hernandez'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak..
GALATASARAY GRUPTA 4 PUAN TOPLADI
Galatasaray'ın bulunduğu D Grubu'nda Porto 10 puanla lider durumda. Alman temsilci Schalke 8 puanla 2. sırada yer alırken temsilcimiz Galatasaray 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Lokomotiv Moskova ise grupta daha puan ile tanışamadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖNÜŞÜ DERBİ!
Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi dönüşü sarı kırmızılı ekip Pazar günü ligde Beşiktaş ile karşılaşacak.
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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