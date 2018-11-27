Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
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    27 Kasım 2018, Salı
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    <a href="/index/lokomotiv-moskova?id=a6f99bb4-baa7-4b66-9f41-3851d8423d9c" class="" rel="tag">Lokomotiv Moskova</a> - <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında , deplasmanına çıkacak. Ligde sakatlık ve cezalı futbolculardan yoksun mücadele eden , Avrupa'da moral arıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz , Rus temsilci ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi yolunda iddiasını sürdürmek isteyen sarı kırmızılı ekip sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda. Peki, temsilcimiz 'ın maçı ne zaman? maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

    LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Şampiyonlar Ligi'nde 'ya konuk olacak temsilcimiz Galatasaray'ın maçı 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak. Mücadele BeIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.

    MÜCADELEYİ İSPANYOL HAKEM LAHOZ YÖNETECEK

    28 Kasım Çarşamba günü 'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Javier Estrada ile Alejandro Hernandez'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak..

    Galatasaray'ın 11'ini belirledi!

    GALATASARAY GRUPTA 4 PUAN TOPLADI

    Galatasaray'ın bulunduğu D Grubu'nda Porto 10 puanla lider durumda. Alman temsilci 8 puanla 2. sırada yer alırken temsilcimiz Galatasaray 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Lokomotiv Moskova ise grupta daha puan ile tanışamadı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖNÜŞÜ DERBİ!

    Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi dönüşü sarı kırmızılı ekip Pazar günü ligde ile karşılaşacak.

    1. 27.11.2018 00:47
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