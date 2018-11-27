Haydi bre ‘Aslan’ Efeler
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    27 Kasım 2018, Salı
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    Haydi bre ‘Aslan’ Efeler

    Haydi bre ‘Aslan’ Efeler

    AydıN'ın merkez ilçesi Efeler’de kurulan Efeler Taraftarı Derneği birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.

    Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Dernek Başkanı Cengiz Arıcıoğlu "Kısa sürede başarılı işler gerçekleştirdik. Hedefimiz sayımızı en kısa zamanda yükseltmek" dedi.

    1. 27.11.2018
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