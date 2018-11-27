Haydi bre ‘Aslan’ Efeler
AydıN'ın merkez ilçesi Efeler’de kurulan Efeler Galatasaray Taraftarı Derneği birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.
Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Dernek Başkanı Cengiz Arıcıoğlu "Kısa sürede başarılı işler gerçekleştirdik. Hedefimiz sayımızı en kısa zamanda yükseltmek" dedi.
- 27.11.2018
- Erman Toroğlu: "Romanya'da kal Lucescu"
- Golden sonra Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki o diyalog
- Şampiyon jokey Halis Karataş attan düştü! Halis Karataş'ın attan düşüş anını İZLEYİN (VİDEO)
- Selahattin Kınalı: Yusuf Yazıcı, Barcelona futbolcusu
- Selahattin Kınalı: Onur Kıvrak yöneticilerin bindiği otomobili tekmeledi
-
Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
-
Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Haydi bre ‘Aslan’ Efeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.