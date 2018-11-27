Galatasaray’ın Avrupa’daki 276. randevusu
Galatasaray, Avrupa kupalarında Rusya temsilcileri ile bugüne kadar 9 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 2 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında yarın deplasmanda TSİ 20.55'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 4 müsabakada sarı-kırmızılılar 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Moskova ise puansız olarak son sırada bulunuyor.
Avrupa'da 276. randevu
Galatasaray, Moskova karşılaşması ile Avrupa kupalarında 276. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 275 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 104 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Moskova maçını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 109. maç
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 108 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 53 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray attığı 109 gole karşın kalesini 178 gole kapatamadı.
4. randevu
İki takım 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ve Club Brugge ile aynı grupta yer almıştı. Galatasaray, Rusya'daki karşılaşmayı 2-0 kazanırken, İstanbul'daki mücadeleden ise L. Moskova 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray ile Moskova ekibi arasında bu sezon oynanan grubun ilk maçını ise sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.
Terim ile Yuri Semin yine karşı karşıya
2002-2003 sezonunda Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyorken, Lokomotiv Moskova'nın başında da Yuri Semin bulunuyordu. O sezon aynı grupta yer alan iki takımın teknik adamları, tesadüf o ki bu sezon da takımlarının başında bulunuyor.
Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda L. Moskova karşılaşmasında görev alamayacak.
Galatasaray'ın Rus takımları ile 10. maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Galatasaray, Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Rus ekipleri ile 10. müsabakasına çıkacak. Aslan, Rus takımlarına karşı ilk karşılaşmasını 1971-1972 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda CSKA Moskova ile evinde oynadı ve 1-1 berabere kaldı.
4 farklı Rus takımıyla karşılaştı
Galatasaray, bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda Rus ekiplerinden CSKA Moskova, Torpedo Moskova, Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova ile oynadı. Bu dört takımla toplam 9 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 2 kez galip ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. İki mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray söz konusu 9 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.
- 27.11.2018 09:13
- Güncelleme: 27.11.2018 09:17
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Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Galatasaray’ın Avrupa’daki 276. randevusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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