Galatasaray'ın gözü TFF'de!
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    27 Kasım 2018, Salı
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    'ın gözü 'de!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın gözü <a href="/index/tff?id=74275323-f40e-41aa-91e9-814b9462bab1" class="" rel="tag">TFF</a>'de!

    camiası, ’nin bugün yapacağı yönetim toplantısına kilitlendi.

    Son günlerde konuşulduğu gibi eğer hakemler ve aleyhine sert bir yaptırım çıkarsa ortalık biraz durulacak. Ama yönetim kurulu toplantısından iki hakeme yönelik savunma kararı çıkarsa 'ın daha da sertleşeceği belirtiliyor.

    ALEYTHE 12 KARAR

    Geride kalan 13 haftada 'ın maçlarında VAR uygulamasıyla sarı kırmızılıların aleyhine 12, lehinde ise 2 karar verildi.


    SAVUNMALAR ULAŞTI

    yönetiminin, MHK'dan istediği 'le VAR odası arasında geçen görüşmelerle ilgili savunmalar hazırlandı. VAR odası adına savunmayı yaparken ikilinin kararlarının arkasında olduklarını belirttikleri öğrenildi. Bugünkü toplantıda bu rapor enine boyuna konuşulacak.

    IFAB'A TAŞIYACAK

    karşılaşmasında Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya arasında yaşanan konuşmaların açıklanmasını isteyen G.Saray'a, 'den kötü haber geldi. TFF'den onay çıkmazken sarı-kırmızılı ekip, konuşmaların tamamının açıklanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na () gitme kararı aldı.

    1. 27.11.2018
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