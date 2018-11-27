Galatasaray'ın gözü TFF'de!
Galatasaray camiası, TFF’nin bugün yapacağı yönetim toplantısına kilitlendi.
Son günlerde konuşulduğu gibi eğer hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya aleyhine sert bir yaptırım çıkarsa ortalık biraz durulacak. Ama yönetim kurulu toplantısından iki hakeme yönelik savunma kararı çıkarsa Galatasaray'ın daha da sertleşeceği belirtiliyor.
ALEYTHE 12 KARAR
Geride kalan 13 haftada Galatasaray'ın maçlarında VAR uygulamasıyla sarı kırmızılıların aleyhine 12, lehinde ise 2 karar verildi.
SAVUNMALAR ULAŞTI
TFF yönetiminin, MHK'dan istediği Hüseyin Göçek'le VAR odası arasında geçen görüşmelerle ilgili savunmalar hazırlandı. VAR odası adına savunmayı Halis Özkahya yaparken ikilinin kararlarının arkasında olduklarını belirttikleri öğrenildi. Bugünkü toplantıda bu rapor enine boyuna konuşulacak.
IFAB'A TAŞIYACAK
Konyaspor karşılaşmasında Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya arasında yaşanan konuşmaların açıklanmasını isteyen G.Saray'a, TFF'den kötü haber geldi. TFF'den onay çıkmazken sarı-kırmızılı ekip, konuşmaların tamamının açıklanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) gitme kararı aldı.
- 27.11.2018
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Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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