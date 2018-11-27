Son günlerde konuşulduğu gibi eğer hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya aleyhine sert bir yaptırım çıkarsa ortalık biraz durulacak. Ama yönetim kurulu toplantısından iki hakeme yönelik savunma kararı çıkarsa Galatasaray'ın daha da sertleşeceği belirtiliyor.

ALEYTHE 12 KARAR



Geride kalan 13 haftada Galatasaray'ın maçlarında VAR uygulamasıyla sarı kırmızılıların aleyhine 12, lehinde ise 2 karar verildi.



SAVUNMALAR ULAŞTI



TFF yönetiminin, MHK'dan istediği Hüseyin Göçek'le VAR odası arasında geçen görüşmelerle ilgili savunmalar hazırlandı. VAR odası adına savunmayı Halis Özkahya yaparken ikilinin kararlarının arkasında olduklarını belirttikleri öğrenildi. Bugünkü toplantıda bu rapor enine boyuna konuşulacak.



IFAB'A TAŞIYACAK



Konyaspor karşılaşmasında Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya arasında yaşanan konuşmaların açıklanmasını isteyen G.Saray'a, TFF'den kötü haber geldi. TFF'den onay çıkmazken sarı-kırmızılı ekip, konuşmaların tamamının açıklanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) gitme kararı aldı.