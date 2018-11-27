Galatasaray'dan Rusya - Ukrayna gerilimine takip
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    27 Kasım 2018, Salı
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    'dan - gerilimine takip

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a> - <a href="/index/ukrayna?id=b9ab51be-8391-45e4-9141-4a6821e80e76" class="" rel="tag">Ukrayna</a> gerilimine takip

    - geriliminden dolayı Lokomotiv maçının yeri değişebilir.

    'ın Devler Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşma öncesi ile arasında gerilim arttı. Sarıkırmızılılar da gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetim, bir risk olup olmadığına yönelik Moskova'daki Türk Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde. Maçın yerinin değiştirilme ihtimali bulunuyor. yetkilileri de gelişmeleri an be an takipte. Yakından izleniyor.

    1. 27.11.2018
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