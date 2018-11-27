Galatasaray'dan Rusya - Ukrayna gerilimine takip
Rusya - Ukrayna geriliminden dolayı Lokomotiv maçının yeri değişebilir.
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşma öncesi Rusya ile Ukrayna arasında gerilim arttı. Sarıkırmızılılar da gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetim, bir risk olup olmadığına yönelik Moskova'daki Türk Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde. Maçın yerinin değiştirilme ihtimali bulunuyor. UEFA yetkilileri de gelişmeleri an be an takipte. Yakından izleniyor.
- 27.11.2018
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Galatasaray'dan Rusya - Ukrayna gerilimine takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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