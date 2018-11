Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşma öncesi Rusya ile Ukrayna arasında gerilim arttı. Sarıkırmızılılar da gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetim, bir risk olup olmadığına yönelik Moskova'daki Türk Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde. Maçın yerinin değiştirilme ihtimali bulunuyor. UEFA yetkilileri de gelişmeleri an be an takipte. Yakından izleniyor.